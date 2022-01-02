Korkmaz ailesinin mutlu günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)25. dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz’ın oğlu Batuhan Korkmaz, nişanlandı.

MHP 25. dönem Kayseri Milletvekili ve önceki dönem il başkanlarından Süleyman Korkmaz’ın oğlu Batuhan Korkmaz ile Busenur Toydemir nişanlandı. Nişan merasimine, çiftin yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Nişan merasiminde çiftin yüzüklerini ise MHP 25. dönem Nevşehir Milletvekili Mehmet Varol taktı.