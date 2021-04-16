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Konyaspor- Kayserispor maçının VAR’ı Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Palabıyık oldu.
KAYSERİ 16.04.2021, 12:12
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Hes Kablo Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Palabıyık oldu.Süper Lig’in 35. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Fatih İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık’a, AVAR olarak Serkan Olguncan eşlik edecek. Ali Palabıyık bu sezon Hes Kablo Kayserispor’un VAR Hakemi olarak üçüncü maçında görev alacak.