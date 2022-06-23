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Konya’daki kazadan bir acı haber daha

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin, bugün son yolculuğuna uğurlanırken kazada ağır yaralanan annesi de vefat etti.

KAYSERİ 23.06.2022, 18:11
Konya’daki kazadan bir acı haber daha

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin, bugün son yolculuğuna uğurlanırken kazada ağır yaralanan annesi de vefat etti.

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin bugün toprağa verilirken, hastaneden kötü bir haber geldi. Trafik kazası sonrasında babası Ahmet Göğerçin ile birlikte hastanede tedavi altına alınan anne Gülcan Göğerçin de yaşama tutunamadı.

Kaza sonrasında ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine sevk edilen anne Gülcan Göğerçin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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