Komandolara Covid-19 aşısı uygulandı

Zincidere Komando Tugayında görev yapan erbaşlara Covid-19 aşıları sağlık ekipleri tarafından uygulandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç’ın bizzat takip ettiği aşılama işlemleri sırasında Kılıç’a, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın ve Dr. Ali Soydemir eşlik etti.

Yapılan genel sağlık sorgulamasının ardından Covid-19 aşısı uygulanan erbaşlar, kısa süre gözetim altında tutulduktan sonra görev yerlerine döndü.

Aşılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Sağlık ekiplerimiz tarafından bugün Zincidere Komando Tugayında görev yapan erbaşlarımıza COVİD-19 aşıları uygulandı. Her biri gönlümüzde ve kalbimizde birer kahraman olan, Peygamber ocağında görev yapan askerlerimize hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. İnanıyoruz ki aşı ile güçlerine güç katacağız. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.