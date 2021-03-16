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Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Bu uygulama sayesinde çocukların çöpleri çöp kutusuna atma konusundaki alışkanlığına daha fazla katkı sağladığını belirten vatandaşlar, farklı ve yenilikçi çalışmadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları için örnek bir projeye imza atan Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri’ye ve Kocasinan’a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını söyledi.

KAYSERİ 16.03.2021, 11:33
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Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Bu uygulama sayesinde çocukların çöpleri çöp kutusuna atma konusundaki alışkanlığına daha fazla katkı sağladığını belirten vatandaşlar, farklı ve yenilikçi çalışmadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları için örnek bir projeye imza atan Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri’ye ve Kocasinan’a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını söyledi.

Kocasinan bölgesindeki okullara yerleştirilen çöp konteynerlerini yaygın hale getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimiz teminatı yavrularımıza çevre bilinci aşılamak için çöp konteynerlerini daha sevimli hale getirdik.” dedi. Kocasinan bölgesinde bulunan mahallelerin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.”

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından bölgedeki okullara yerleştirilen resimli çöp konteyner çalışmalarından memnun olan öğrenci İkranur Özhan (13) ise “Bu uygulama çok güzel olmuş. Çocuklar, daha önce çöpleri çöp kutularına atmıyordu. Ama böyle çöp konteynerleri sevimli olunca onlarda merak uyandırdı ve çöpleri çöp kutuların içine atmaya başladılar. Böyle bir hizmetten dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Lokman Aslan (60) da Kocasinan Belediyesi’nin çöp konteynerini sevimli hale getirmesinin farklı bir çalışma olduğunu belirterek, “Çocuklar çok mutlu oldu. Bu renkli çöp konteynerleri çocukların ilgisini çekti ve yavrularımız çöpleri artık çöp konteynerin içine atıyor.” şeklinde konuştu.

Mustafa Yücel (75) ise bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek, “Eskiyi artık unutmalıyız, yenilikçi olmalıyız. Memleketimiz için en uygunu ve en yakışanı neyse onu yapmalıyız. Bu doğrultuda bu yapılan farklı ve yenilikçi çalışma çok güzel olmuş. Bu uygulama çocuklarımızın çöpleri çöp kutusuna atma konusunda alışkanlıklarına daha fazla katkı sağlıyor. Örnek olan bu çalışma hem belediyemiz hem de evlatlarımızın geleceği için çok iyi olmuş. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.
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