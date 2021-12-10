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Kocasinanlı kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

Kocasinan Akademi Tesislerinde eğitim alan kadınlar, hem üretiyorlar hem de ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, akademi tesislerini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Her biri emek gerektiren ürünler için onları tebrik eden Fatma Çolakbayrakdar, kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

KAYSERİ 10.12.2021, 13:50
Kocasinanlı kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

Kocasinan Akademi Tesislerinde eğitim alan kadınlar, hem üretiyorlar hem de ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, akademi tesislerini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Her biri emek gerektiren ürünler için onları tebrik eden Fatma Çolakbayrakdar, kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Yakut Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi’yi ziyaret ederek, Okuma Yazma Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliğinin ardından Kocasinan Akademi’nin tesislerinde kurslar açıldığını ve Türkiye’nin ilk Okuma-Yazma Sertifika Töreni’nin Kocasinan’da düzenlendiğini hatırlatan Fatma Çolakbayrakdar, “Okuma Yazma Kurslarımız, akademilerimizde devam ediyor. İnşallah açmış olduğumuz kurslarla, bölgemizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Öğrenmenin yaşı olmadığının en güzel örneğini gösteren kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kadınların talepleri doğrultusunda açılan ve profesyonel eğitimciler tarafından verilen; Ahşap Boyama, Dantel Anglez, Örgü, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Aşcılık, Pastacılık, Ev Tekstili ve Yağlı Boya Resim Kurslarını da ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceledi. Kursiyerlere ‘Ellerinize emeklerinize sağlık’ diyen Fatma Çolakbayrakdar, “Büyük emek verip, çok başarılı eserler ortaya çıkaran hanımlarımız; kurslar sayesinde hem üretiyorlar hem de öğrendikleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduk. Her biri ayrı bir alın teri ve emek olan ürünler, bu tür kursların ne denli faydalı olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verdi.

Yenişehir Mahallesi’nde iç tefrişat çalışmalarının devam ettiği Kocasinan Akademi tesisini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, tesis de açılacak olan kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kocasinan Akademi’nin yeni tesisinde eğitimden spora, kültürden sanata hazırladığı kursların hayırlı olması temennisinde bulunan Fatma Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızı; spor, sanat, kültür ve sosyal gibi hayatın her alanında hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi’ye davet ediyorum” dedi.

Fatma Çolakbayrakdar, son olarak Erciyesevler Kocasinan Akademi Tesisini ziyaret etti. Seramik, Çini, Örgü ve Amigurumi, Kağıt Rölyef, Tezhip, Kadın Elbise Dikimi, Yağlı Boya, Ev Tekstili, Elde Hesap İşi ve Dekoratif Ahşap Süsleme Kurslarında kursiyerlerle bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar, her biri emek gerektiren ürünler için kursiyerleri tebrik etti. Ürün çeşitliliğinden memnuniyet duyan Fatma Çolakbayrakdar, “Kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Hanımlarımız azimleri ve yorulmak bilmeyen elleri ile üretmeye, bilgi ve becerilerini artırmaya, ev ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Ayrıca hanımlarımızın verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretinden dolayı son derece memnuniyet duyan kursiyerler ise kursların kendilerine terapi etkisi yaptığını belirterek, “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Açmış olduğu kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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