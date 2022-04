Kocasinanlı gençler, Kayseri’de ilk olan ‘KocaFest’ festivaline hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KocaFest Festivali) ile teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturacak. Haziran ayında TEKNOFEST gibi yarışma düzenleyeceklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Teknoloji tabanlı çalışmalar yapan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Sümer Fen Lisesi, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocasinan Kız Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleriyle Belediye Meclis Salon’unda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenci ve öğretmenlerin fikirlerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, TEKNOFEST’E hazırlanan gençlere tam destek verdiklerini belirterek, Haziran ayında ise TEKNOFEST gibi Kocasinan Teknoloji Festivalini (KocaFest) düzenleyeceklerini duyurdu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Öğrencilerimizin heyecanını yürekten hissediyorum. Gençlerimizin heyecanının karşılığını bulması içinde elimizden geldiğince ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinan Akademi ile kadın, erkek, genç ve yaşlı olmak üzere her yaş grubuna eğitimler veriyoruz. Gençlik Merkezimizle ise gençlerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tematik çalışmaların yürütüldüğü Uzay ve Havacılık Merkezimizle TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere destek oluyoruz. Yenimahalle’deki bir binamızı teknoloji tabanlı bir atölye haline getireceğiz. Gençlerin istediği teknoloji uygulamaları yapabilecekleri bir atölye olmuş olacak. Bu yıl Kocasinan Teknoloji Festivalini yapacağız ama özellikle yurt içi ve yurtdışında yarışmalara katılım sağlayacak altyapıyı sunacağız. Gençlerimizin bu gayretinin karşılık bulacağına eminim. Gençlerimizin bu alanlarda şevkini artırma noktasında her turlu çalışmaya hazırız. Bu fırsatları Kocasinan’da bulunan toplam 33 liseye sunabilmek ve her lisenin bir takım çıkarabileceği çalışmalara imza atabilmek için çalışıyoruz. İnşallah gençlerimizin daha da mutlu olabileceği ortamı sunmuş oluruz. Kocasinan Belediyesi, eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olmaya devam edecektir”.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise festival ile gençleri, Milli Teknoloji Hamlesinde cesaretlendirmeyi hedeflediklerine değinerek, “Öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği teknoloji tabanlı yarışmalara imza atacağız. Gençlerimize farkındalık oluşturmak ve ulusal ile uluslararası yarışmalarda tecrübe ve örnek olması için bu yarışmaları önemsiyoruz. Bu konuda her zaman yanımızda olan ve destek veren Sayın Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ a teşekkür ediyorum” diye konuştu.