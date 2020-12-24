Kocasinanlı çocukların soğuk kış gününde gönülleri ısındı

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bin 500 bot dağıtımıyla gönüllere dokunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergilediklerini belirterek, Kocasinan’da 7’den 70’e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini vurguladı.

Kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. ‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Özellikle ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda soğuk kış günlerinde yavrularımızın ayakları üşümesin, yüzleri gülsün ve mutlu olsunlar diye yoğun gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir.”

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekip, toplam bin 500 ayakkabıyı müdürlüğe kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırmaya başladı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere okullara bırakıldı. Botları giyen çocuklar ise büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.