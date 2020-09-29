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Kocasinan’ın tarihle geleceği bütünleştiren çalışmalara TKB’den ödül

KOCASİNAN BELEDİYESİ, TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ(TKB) TARAFINDAN İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 2019 YILI TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI’NDA TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUNMASI KONUSUNDA PROJE ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

KAYSERİ 29.09.2020, 12:31
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Kocasinan’ın tarihle geleceği bütünleştiren çalışmalara TKB’den ödül

Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından İstanbul’da düzenlenen 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldü.

Ulusal düzeyde yenilikçi projelerle ödül alan Kocasinan Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde Güneşli Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, Gevhernesibe Mahallesi’ndeki 200 yıllık tarihi Çandır Cami ve Erkilet Mahallesi’nde bulunan 8 asırlık tarihi Hıdırellez Köşk’ünde yapılan çalışmalara proje ödülü verildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir yandan yenilikçi belediye anlayışıyla kentsel dönüşüm yaparak Kocasinan’ın yaşam kalitesini yükselttiklerini diğer yandan da tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarına vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda Kentsel Tasarım Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 3 çalışmamız, proje ödülüne layık görüldü. Çandır Cami, Jandarma Konağı ve Hıdırellez Köşk’ündeki projelerimiz, yerel yönetimlere örnek gösterildi ve çalışmalarımız ödüle layık görülmesi bizleri onurlandırdı. Tarihi ve kültürel miras çalışmalarımızla ilçemizin önemli eserlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Özellikle 200 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın ibadet ettiği, günümüze kadar ayakta kalmış tarihi Çandır Cami’nin iç ve dış kısımları orijinaline uygun olarak yenilendi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca Güneşli Mahallemizde bulunan jandarma konağının restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu tarihi yapı yıllar öncesinde olduğu gibi aslına uygun şekilde Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vermeye devam edecektir. Son olarak ise yapımı 1241- 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ediyoruz. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için, huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları, aslına uygun bir şekilde restore edip, son teknolojiyle donatılarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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