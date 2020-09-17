banner413

banner409

banner388

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'

Kocasinan’ın pazar yerlerinde tüm önlemler en üst seviyede

PAZAR YERLERİNİN DURUMUNA GÖRE TÜM ALANLARI BARİYERLERLE KAPATARAK KONTROLLÜ GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTALARI OLUŞTURAN KOCASİNAN BELEDİYESİ, PAZAR YERLERİNİN GİRİŞ NOKTALARINDA VATANDAŞLARIN ELLERİNİ DEZENFEKTE ETMELERİ İÇİN DEZENFEKTANLAR BULUNDURUYOR.

KAYSERİ 17.09.2020, 12:35
1
Kocasinan’ın pazar yerlerinde tüm önlemler en üst seviyede

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan ise pazar yerlerinde tüm tedbirleri en üst seviyede almaya devam ediyor.

Pazar yerlerinin durumuna göre tüm alanları bariyerlerle kapatarak kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturan Kocasinan Belediyesi, pazar yerlerinin giriş noktalarında vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için dezenfektanlar bulunduruyor. Giriş-Çıkışların kontrolü ile içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş olmasına göre ayarlandığı pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnafın eldiven ve maske takması ile tezgahların üçer metre aralıklı olması için kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için toplama kutuları oluşturan Kocasinan Belediyesi, belediye hizmet binası, pazar yerleri ve ortak kullanım alanlarına yerleştirdiği toplama kutularıyla maske ve eldiven atıklarını tıbbi atık olarak bertaraf ediyor.

Hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla virüsün yayılımına karşı etkin bir mücadele yürütülen Kocasinan Belediyesi, pandemi ile mücadelede yaptığı başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0