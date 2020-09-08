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Kocasinan’ın Meclisi’nde Türkiye’nin gururlarından masa tenisi şovu

KOCASİNAN BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MECLİS TOPLANTISINDA 8 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANDI.

KAYSERİ 08.09.2020, 08:37
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Kocasinan’ın Meclisi’nde Türkiye’nin gururlarından masa tenisi şovu

Kocasinan Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısı öncesinde Kayseri ve Türkiye’nin gururu olan Kocasinan Masa Tenisi Takımı sporcularından Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, masa tenisi şovu yaptı.

Türkiye’nin, Olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu unvanını sahip Özge Yılmaz ile Gençler ve U21 Balkan Şampiyonu Betül Nur Kahraman, meclis salonunda kısa bir masa tenisi şovu yaptı. Masa tenisi takımı sporcularını ve Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ ı başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Sporcularımız bizim yüz akımız. Masatenisi başta olmak üzere tekvando, boks gibi farklı branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Özellikle Kocasinan Spor Kulübü’nün sporcuları milli takımda yer alarak, masatenisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman’ı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin eski Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Bekir Yıldız ise Kocasinan Belediyesi’nin spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a ve meclis üyelerine teşekkür ederek, “Milletimizi, Avrupa ve Dünyada temsil yolunda olan gençlerimizin yolları açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerinden biri olan Kayseri’nin daha tedbirli olması gerektiğine dikkat çekerek, “Tüm önlemlere hassasiyetle yaklaşmamız lazım. Tedbir almak bizim elimizde. Herkesin özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım” diye konuştu.

Sonrasında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oymaağaç, Yenidoğan, Ahievran ve Beyazşehir Mahallelerinin imar planları görüşülüp karara bağlandığı toplantıda daha sonra Kocasinan Belediyesi’ne ait Erkilet Arabıdın Mahallesi’nde bulunan Arabıdın Mescidi ile Erkilet Yukarı Mahallesinde bulunan cami ve müştemilat vasıflı Erzade Mescidinin onarımının yapılabilmesi için Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Son olarak ise Kocasinan Belediyesi masa tenisi takımı sporcularının ödüllendirilmesi talebi de oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis toplantısında alınan kararların Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine KAYÇEV tarafından tamamen yerli tohumlardan yetiştirilen organik domateslerden elde edilen salçaları hediye etmesiyle toplantı sona erdi.

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