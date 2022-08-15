Kocasinan’ın Marina’daki etkinliği tam not aldı

Kocasinan Belediyesi’nin hafta sonu Kuşçu Marina’da düzenlediği ‘Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliği tam not aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Kayseri’nin sosyal hayatına katkı sağladığından dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin hafta sonunda gerçekleştirdiği ‘Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliğinin yankısı sürüyor. Kayseri’nin sosyal hayatına renk katan etkinlikte, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes, hafta sonu Kuşçu Marina’da doyasıya eğlendi. Kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar birçok dalda renkli görüntülere sahne olan etkinlik, göz doldurdu. Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “İstiyoruz ki çocuklarımız çok daha güzel bir Kocasinan’da büyüsün. Gençlerimiz, sosyal yönden onları mutlu edecek bir Kocasinan’ da yetişsin. Yaşlılarımız, huzur içerisinde hayatlarını yaşasın. Bunun için yollar yapıyoruz; biliyoruz ki medeniyet yol demek. Çevre düzenlemeleri yapıyoruz; huzur içerisinde vakit geçirebileceğiniz parklar, çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarında eğlenebilecekleri oyun alanları yapıyoruz. Parklardaki ağaçlandırma çalışmaları ile yetinmiyor şehrimize gelecekte orman olarak miras bırakılacak ağaçlandırma çalışmaları yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz bütün belediye faaliyetlerimizi ‘İnsan’ için yaptığımızın farkındayız. Hemşehrilerime hizmet etmek, hemşehrilerimin mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Kocasinan, her türlü cazibe alanları ile burada yaşamak için hemşehrilerimin can atacakları çekim merkezi haline gelecek” ifadelerine yer verdi.

Hafta sonunu Kuşçu Marina’da geçiren vatandaşlar ise; "Yamula Barajı’nın sunduğu doğal güzellikler ve yapılan yatırımlar, Kayseri’nin sosyal hayatına renk katıyor. Muhteşem bir organizasyon olmuş. Bundan dolayı ilimize farklı proje ve yatırımlarla destekleyen Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.