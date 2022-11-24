Kocasinan’ın Erkilet Bulvarı’na yeni çehre

Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin yanı sıra kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde Yeşil Mahalle’nin Erkilet Bulvarı tarafındaki eski yapılar yıkılarak, modern bir yapılaşmayla taçlandırıldı. Tarihe geçecek Türkiye Yüzyılı’na yakışır hizmetler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşil Mahalle ve Erkilet Bulvarı’nın adım adım güzelleştirdiklerini vurguladı.

Kentsel yenileme ile birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal konutlar oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağladıklarının altını çizerek, “Yeşil Mahalle’de hem Erkilet Bulvarı üzerinde güzelleştirme çalışmamız hem de buradan başlayarak kademe kademe mahallenin içerisine doğru devam edecek çalışmalarımız, tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Erkilet Bulvarı üzerinde Yeşil Mahalle Bölgesi’nde devam eden çalışmaların nihayetinde eski köhne yapılar yıkıldı ve yeni konutlar ile işyerleri gün yüzüne çıktı. Ayrıca ana yol üzeri modern bir park yapacağız ve çehreyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak. Yeşil Mahalle’yi Yeni Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. Yapılan her çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın yaşayacağı huzurlu ve konforlu mekanı ortaya çıkarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde gerek kırsal gerekse merkezdeki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ı ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım yeniden şekillendirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurma noktasında gayretli çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.