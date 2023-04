Kocasinan’ın boks sporcuları Türkmen Ve Tayyar, Türkiye ikincisi oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü 66 kiloda boks sporcusu Yağmur Tayyar ile 81 kiloda boks sporcusu Hikmetgül Türkmen, Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü’nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları Yağmur Tayyar ve Hikmetgül Türkmen, 25 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi gururlandırdı. Toplam 680 sporcunun katıldığı müsabakalarda 66 kiloda boks sporcusu Yağmur Tayyar ile 81 kiloda boks sporcusu Hikmetgül Türkmen, Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sporda da iddialı olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı. Spor Kulübünün sporcularının başarısını değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar; “Sporcularımız bizim yüz akımız. Taekwondo, boks ve masa tenisi gibi branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Boks alanındaki sporcularımız Yağmur Tayyar ile Hikmetgül Türkmen’i tebrik ederken Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Baş Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme, antrenör Burak Benk ve Milli hakemimiz İhsan Töme hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Başarıda Başkan Çolakbayrakdar’ın ve Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular da desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.