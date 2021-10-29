Kocasinan’dan 29 Ekim’de ‘1923’ fidan

Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) ve Kocasinan Belediyesi’nin ortak düzenlediği Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü etkinliğinde, bin 923 adet fidan dikildi.

İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde yapılan etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan, protokol üyeleri ve belediye personelleri katıldı

Ağaçlandırma ile çevreyi daha güzel ve yaşanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün burada cumhuriyetimizin kuruluşunun anısına bin 923 adet fidan ekim programına hoş geldiniz. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu mücadelenin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını şükranla yad ediyorum. Şehitlerimize ve ahirete intikal etmiş gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize de sağlık sıhhat içerisinde ömür diliyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı ve bugün de ağaç dikiyoruz. Vatandaşlarımızın bizden o kadar çok talebi oluyor ki saymakla bitmez ama işin bir diğer tarafında da çevreyi güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için de elimizde bir çok argüman var. Bunlardan biri de yeşillendirme çalışmaları. Yapılan etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan da, “Bu yıl cumhuriyetimizin ilanının 98. yılını daha bir heyecanla, azim ve inançla kutluyoruz. Orman yangınları bu yıl cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal afetleri arasında yer almıştır. İnşallah bir daha böyle afetler görmeyiz. Bu nedenle ormanlarımızı, doğamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruma anlayışıyla da seferberlik ile kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması yapılmasını daha anlamlı ve öncelikli buluyoruz. Milli Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Seferberlik Kanunu kapsamında da tüm kurum ve kuruluşları da ağaçlandırma seferberliğine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ağaç dikimi yapıldı.