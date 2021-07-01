Kocasinan’da Yunusemre’nin çehresi güzelleşiyor

Kocasinan Belediyesi’nin Yunusemre Mahallesi’nde yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 336 ailenin hayalinin gerçekleştiği anahtar tesliminin ardından bölgenin çehresi güzelleşiyor. Çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına hız veren Kocasinan Belediyesi, bölgeyi daha modern bir görünüme kavuşturuyor.

İlçenin dört bir tarafında başlatılan asfalt, yol yapım, modern kaldırım çalışmalarına devam eden Kocasinan Belediyesi, çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında asfalt ile çevre düzenleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Çalışma sonrası bölge yeni haliyle daha modern bir görünüme kavuşması ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.