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Kocasinan’da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelerek, Kocasinan’a yaptığı hizmetleri ve yapacağı projeleri sunum eşliğinde anlattı. Kayserililere çok daha güzel bir Kocasinan sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında da en iyi uygulamaları hayata geçirdiklerini, vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve gönüllere dokunan projelere imza attıklarını söyledi.

KAYSERİ 31.03.2022, 13:33
Kocasinan’da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelerek, Kocasinan’a yaptığı hizmetleri ve yapacağı projeleri sunum eşliğinde anlattı. Kayserililere çok daha güzel bir Kocasinan sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında da en iyi uygulamaları hayata geçirdiklerini, vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve gönüllere dokunan projelere imza attıklarını söyledi.

Konuklarını Erciyesevler tesisinde misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için yaptığı hizmetleri ve yapılacak olan projeleri sunum eşliğinde aktardı. Belediye olarak yapılan hizmetlerde kadınlar, gençler ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve projeleri ona göre şekillendirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Kocasinan’a vizyon katan projeleri tek tek anlatan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında en iyi uygulamaları hayata geçirdiklerini, vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve gönüllere dokunan projelere imza attıklarını vurguladı.

Kayseri’ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık 6 aydır büyüklerimizin duasını alıyoruz. ‘Dost eli’ kartımızla ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. İaşe paketi dağıtımının yanı sıra Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. İkinci el ile ilgili Yeşil Mahallemizde mağazamızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle yeni başlattığımız uygulamayla kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza her türlü giysiyi ulaştırıyoruz. Sosyal Marketimizle ise kayıtlı ailelerimize sıfır ürünlerle alışveriş keyfi yaşatıyoruz. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi dağıtıyoruz. Kayseri’de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Glütensiz Kayseri Mutfağı projemizi de hayata geçireceğiz. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ setiyle karşılıyoruz. Kocasinan Akademi ile de eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7’den 70’e herkese hizmet ediyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. ‘Robotik Kodlama’ kursuyla çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecekleri donanıma kavuşturuyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kurduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “En önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olan kentsel dönüşüm için ayrı bir değer ve önem veriyorum. Özellikle kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşüm anlamı taşımaktadır. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Okul, Kur’an Kursu, cami, pazar yeri, park, oyun ve spor alanları, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlıyoruz. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor” diye konuştu.

Tarihi yapıları ve mekanları; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz. Şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz ve bu anlamda farklı hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Hıdırellez Gök Gözlem Evi’nde hızla çalışmaları tamamladık ve bu yıl hizmete açacağız. Güneşli Jandarma Konağı’nda ise restorasyonunu tamamlayıp, aslına uygun olarak hizmete sunduk. Çandır Camii ve Himmetdede Mescidi’nde çalışmalar tamamlanarak, ibadete açıldı. Bayramhacı Termal Turizm ise planlama çalışmalarına başladık. Küçük dostlar ambulansı ilk hizmete sunulduğundan Kayseri’de ilk ve Türkiye’de sayılı hizmetlerden bir tanesiydi. Şimdi diğer belediyelere örnek oldu. 10’larca fonksiyonel ve yeni parklar yapacağız. Gayretimiz, bölgenin kalbine dokunacak projelerle Kocasinan’a özgü ve Kocasinan’ı farklılaştıracak bir şehir inşa etmek” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kadınlar ise Kocasinan İlçesi’nde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Gayretli ve emekleriyle Kocasinan’ı daha iyi konuma getiren ve durmadan çalışan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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