Kocasinan’da sokak oyunları başladı

Kocasinan Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlediği ve pandemi nedeniyle iki yıldır ara verdiği sokak oyunları şenliklerinin ilkini Yemliha Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kocasinan Belediyesi olarak sokak oyunlarıyla çocukların kişisel gelişimine katkı sağladıklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle gezmeye başladık. Pandemi nedeniyle 2 yıldır bu etkinlikleri gerçekleştiremiyorduk. İnşallah her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirmeye ve ailelerimizi de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşatacağız. Özellikle çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istiyoruz. Sokak oyunlarıyla çocuklarımız; hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görecekler. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzden kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına yeni hizmetler ve projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla yakından ilgilenip, Başkan Çolakbayrakdar’ın selamını ileten Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ise yoğun programı nedeniyle Başkan Çolakbayrakdar’ın etkinliğe katılamadığını söyledi. Çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara da eşlik eden Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım, Kültür İşleri Müdürü İbrahim Özcan ile birlikte halat çekme yarışmasında yaşanan heyecana ortak oldu. Çocuklar da unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, vantrolog etkinliğini de büyük bir keyifle izledi. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not aldı. Şenlik, eğlenerek enerji harcayan çocuklara ve bölge sakinlerine geleneksel pilav ikramı yapılmasıyla sona erdi.