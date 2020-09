Kocasinan’da sağlık çalışanlarına bereketin simgesi aşure ikram edildi

Kocasinan Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında en büyük fedakarlık örneği gösteren toplam 5 bin sağlık çalışanına aşure ikram etti. Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tüm sağlık çalışanlarına ülkemiz adına müteşekkiriz.” dedi.

Muharrem Ayının, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Aşure, Hz. Nuh’un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne var ise, hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Oradaki mesaj elimizde ne var ise onu paylaşmamızdı. Bugünlere kadar gelen geleneğimizi paylaşma duygusu içerisinde her zaman canlı tuttuk ve bu geleneğimizi yaşattık. Bu noktada aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur. Bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız. Hizmetlerimizle sağlık çalışanlarımızla gönül birliği oluşturuyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi bu süreçte de büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren sağlık çalışanları ise hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.