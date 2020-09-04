Kocasinan’da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim
KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, KOCASİNAN KAYMAKAMI İLHAN ABAY, KOCASİNAN İLÇE JANDARMA KOMUTANI YÜZBAŞI ÜMİT KUZUCUOĞLU, KOCASİNAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN ÖZTÜRK İLE BİRLİKTE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA FORUM KAYSERİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE DENETİMLERDE BULUNDU. BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK ÜÇLÜSÜNÜN VİRÜS İLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ TEDBİR OLDUĞUNU VURGULADI.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Kuzucuoğlu, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile birlikte Koronavirüsle mücadele kapsamında Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde denetimlerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün virüs ile mücadelede en önemli tedbir olduğunu vurguladı.
İşyerlerini tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar, özellikle maske ve mesafe konusunda uyarı yaparken, vatandaşa da uyulması gereken önlemleri hatırlattı. Vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür ederek, “Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirler, toplum sağlığı içindir. En güvenilir yerimiz olan evimizde kalmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle tekrardan hatırlatmak isterim ki; mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Eğer ki mecbur kalıp, evlerimizden çıkıyorsak bu süreçte maske takmayı lütfen unutmayalım. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız.” diyerek noktaladı.
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