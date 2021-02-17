Kocasinan’da kar mesaisi aralıksız sürüyor

Kocasinan Belediyesi’ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Merkez ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Greyder ve diğer kar temizleme araçlarıyla, caddeler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, sağlık ocağı ve duraklarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekiplerimiz; gece saatlerinden itibaren oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kar, bereket ve güzelliktir. Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar açıklamasını; “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerdir.” sözleriyle noktaladı.