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Kocasinan’da kadınların okuma yazma azmi

Kocasinan Belediyesi’nin zamanında okula gidemeyen veya çeşitli sebeplerle okuyamayan kadınlar için açtığı okuma-yazma kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan Akademi’de aldıkları eğitimle okuma yazma öğrenen büyükler, kursu ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

KAYSERİ 14.02.2022, 13:08
Kocasinan’da kadınların okuma yazma azmi

Kocasinan Belediyesi’nin zamanında okula gidemeyen veya çeşitli sebeplerle okuyamayan kadınlar için açtığı okuma-yazma kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan Akademi’de aldıkları eğitimle okuma yazma öğrenen büyükler, kursu ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi’nde kadınlara yönelik verilen Okuma Yazma, Kadın Elbise Dikimi, Dekoratif Ev Tekstili, İğne Oyası ve Dekoratif Ahşap Boyama Kurslarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle tek tek sohbet etti. Özellikle Okuma Yazma Kursu’nda eğitim gören ve okumanın yaşı olmadığını kanıtlayan kadınlar, yaşadıkları mutluğu Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı. Yoğun ilgisiyle karşılaştığı kursiyerleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Okuma Yazma Seferberliği çerçevesinde Türkiye genelindeki ilk uygulamayı başlattıklarını hatırlatarak, "Öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğini gösteren başımızın tacı büyüklerimizi tebrik ediyorum. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Okuma Yazma Seferberliği başlatılmıştı. Bizler de bu kapsamda ilk uygulamayı başlatarak, okuma yazma öğrenenlere sertifika töreni düzenlemiştik. Her yaş grubuna hitap kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Her geçen gün okuma yazma öğrenmek için tesislerimize gelerek, büyük bir özveriyle gayret eden büyüklerimizi görünce bizim de şevkimiz artıyor ve mutlu oluyoruz. İslam’ın ilk emri ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ olan dinin mensupları olarak, okumalıyız ve öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğüne ve Kayseri’ye hizmet ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kurulduğundan bu yana çok az bir zaman geçmesine rağmen tesislerimizde birçok başarı elde ettik. Akademimizde açılan okuma yazma kursu ile büyüklerimizin hayallerini gerçekleştirirken daha nice ismi duyulmamış vatandaşlarımızın başarı hikayelerine şahit oluyoruz. Tabi bu başarılar tesadüfi değildir. Kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesindedir. Hizmetlerimizin; ‘Hayaldi gerçek oldu” cümlesiyle geri dönmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kocasinan Akademi’de 7’den 70’e herkese hizmet veriyoruz. Tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler, hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” diye konuştu. Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu Başkan Çolakbayrakdar ile paylaşan kursiyerler ise “Çocukluk hayalimizdi. Hayalimizi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Allah razı olsun bize böyle imkan tanıyan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Diğer kursiyerler de Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisinde çok güzel eğitim verildiğini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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