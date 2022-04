Kocasinan’da iftar vakti yolda kalanlara ’İkram Çeşmesi’

Kocasinan Belediyesi’nin Ramazan ayında başlattığı ‘İkram Çeşmesi’ uygulamasıyla iftar ezanına yetişemeyen vatandaşlar, sokakta iftarlarını açabiliyorlar. ‘Sofralarımız ayrı olsa da gönüllerimiz birlikte’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftarını sokakta açmak zorunda kalan vatandaşların huzurlu ve mutlu bir şekilde iftarlarını yapabilmeleri amacıyla ‘İkram Çeşmesi’ çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, 2015 yılında hizmete sunulan ‘İkram Çeşmesi’ ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü hizmet ederken bu sefer ise Ramazan ayı süresince Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara ikramda bulunacaklarını vurguladı. Ramazan ayının maneviyatı açısından ‘İkram Çeşmesi’ uygulamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İftar vakti gideceği yere yetişemeyen vatandaşlara, Cumhuriyet Meydan’ında ikramda bulunarak, iftarlarını açmalarını sağlıyoruz. Oruçlarını açmalarına vesile olduğumuz her vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Uygulamanın Ramazana has olması güzel ve hayırlı bir iştir. Bu çalışmayı Peygamber Efendimizin; ‘Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz’ hadisinden yola çıkarak başlattık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise memnun kaldıklarını ifade ettikleri ‘İkram Çeşmesi’ uygulamasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.