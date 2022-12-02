Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olacak

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 450 binden fazla fidan ve ağaç olmak üzere bitkisel materyal temini açısından Türkiye’nin en büyük üretim ve lojistik üssü fidanlığı bünyesinde barındırıyor. ‘Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun’ parolasıyla çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi olduğunu söyledi.

Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak, ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkartan Başkan Çolakbayrakdar, her geçen gün yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Oruçreis ve Gömeç Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini vurguladı. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için gayretle çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar; toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere 450 binden fazla fidan ve ağaç ile saksılı bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alana kurulu bitkisel harç üretim tesisinde günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır. Hafriyat toprağından peyzaj alanları için verimli toprak üreten Toprak Üretim Tesisi ( Bitkisel Harç Üretim Tesisi) günlük bin metreküp üretim kapasitesine sahiptir. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Sonbahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.