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Kocasinan’da hedef yine 100 bin ağaç dikmek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yapılan çalışmalarla park sayısında rekor kırdıklarını ve 7 yılda 620 bin ağaç diktiklerini belirterek, 2022 yılında ise 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

KAYSERİ 28.03.2022, 14:03
Kocasinan’da hedef yine 100 bin ağaç dikmek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yapılan çalışmalarla park sayısında rekor kırdıklarını ve 7 yılda 620 bin ağaç diktiklerini belirterek, 2022 yılında ise 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetlerinde her yıl hedeflediğimiz 100 bin adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. 7 yılda yaptığımız çalışmalarla park sayısını yükselterek, yine yeşil alan rekoru kırdık. Ayrıca 620 bin ağaç diktik. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen alan miktarı 15,1 metrekareye ulaşmıştır. Böylece Kocasinan, toplam yeşil alan 6 Milyon 50 bin 962 metrekare ile Dünya standartlarının yüzde 60’in üzerinde yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şöyle devam etti;

"İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019 yılında ise 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 6 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 110 farklı noktada 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Yani 7 yılda 620 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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