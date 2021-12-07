Kocasinan’da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların halı saha yenilenmesi isteğini yerine getirdi. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanların olması için gayret ettiklerini belirterek, “Onlara iyi bir gelecek hazırlamak ve daha yeşil bir Kayseri’de büyümeleri için yoğun çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Barbaros Mahallesi’nde saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha yenilenmesi isteğini geri çevirmeyerek, ilgili birimleri yönlendirdi. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de halı sahada yenileme çalışmaları tamamlayıp, gençlerin hizmetine sundu. Vatandaşın refahına yönelik işlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına değinerek; “Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı. Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden gençler ise “Teşekkür ederim Başkanım, halı sahayı yenilediniz. Çok güzel olmuş, çok mutluyuz ” dedi. Vatandaşlar da yapılan yatırımlardan çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.