Kocasinan’da erkeklere özel yapılan tesisde sona gelindi

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuz ve fitness gibi hizmetlerinin sunulacağı tesiste sona yaklaşıldı. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükseltecek hizmetler ürettiklerini vurguladı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi’ne 2 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen sosyal tesisin son halini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnsan odaklı belediyeciliği önemsediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal hayatına renk katmak için modern tesisler inşa ettiklerini ifade etti.

Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Mimarsinan Mahallemizdeki Kocasinan Akademi spor tesisimizin çalışmalarında sona gelindi. Tesisimizin içerisinde dekorasyon çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. En yakın zamanda çalışmaları tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yüzme havuzu ve fitness salonu gibi donatıların olduğu tesis, erkeklere hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımızın bildiği gibi Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, spordan kültüre ve el becerileri olmak üzere her alanda faaliyetler yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın hayat boyu sporun içerisinde yer alabilmeleri için bu tesisleri oldukça önemsiyoruz. Daha önce bayanların hizmetine sunduğumuz yüzme havuzu ile birlikte bu tesisin iç tefrişat çalışmaları tamamlanmasıyla bölgemizdeki bir ihtiyacı daha karşılamış olacağız. Tesisimizin şimdiden Kocasinan’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.