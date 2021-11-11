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Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda ilan edilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) üyeleri, vatandaşlar ve belediye personelleri ile birlikte gün boyu bin 111 ağacı toprakla buluşturdu. Başkan Çolakbayrakdar, “Dikilen ağaçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır” dedi.

KAYSERİ 11.11.2021, 15:33
Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda ilan edilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) üyeleri, vatandaşlar ve belediye personelleri ile birlikte gün boyu bin 111 ağacı toprakla buluşturdu. Başkan Çolakbayrakdar, “Dikilen ağaçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır” dedi.

Şeker Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, 5 yılda 500 bin ağaç sloganı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. er yıl olduğu gibi 2021 yılında da belirlenen 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yıl sonuna kadar ulaşacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ bu vesile ile Şeker Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutlarının yanındaki ağaçlandırma alanında yaklaşık 300 ağacı KAYEMA üyeleri ve belediye personellerimiz ile toprakla buluşturacağız. Herkesin farklı hazırlık yaptığı sonbaharda belediye olarak bizim de güzel bir telaşımız var. Sonbahar gelince ağaç dikme etkinliklerimiz olmazsa olmazımızdır. Her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. 2021 yılında da 100 bin ağaç hedefimize ulaşmak üzereyiz. İlçemizin değişik noktalarını, Kocasinanlı çocuklar ve değişik sosyal grupların katılımı ile daha yeşil bir Kocasinan için ağaçlandırdık. Yeni parklarımızı ağaçlandırırken eski parklarımızda da eksiklerimizi tamamladık. Amacımız; Kocasinan’ı daha yeşil hale getirmektir. Yapılan çalışmaların bereketli olmasını diliyor, Kocasinan ve Kayserimize şimdiden hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Şeker Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları yanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının ardından Kocasinan Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler ve ilçenin çeşitli bölgelerinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ne özel bin 111 ağacı toprakla buluşturdu.

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