banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

Kocasinan’da 1 yılda geri dönüşümle 90 bin 304 ağaç kurtarıldı

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında 5 bin 312 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 90 bin 304 adet ağacı kurtardıklarını 6 yılda ise 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

KAYSERİ 03.01.2022, 12:29
Kocasinan’da 1 yılda geri dönüşümle 90 bin 304 ağaç kurtarıldı

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında 5 bin 312 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 90 bin 304 adet ağacı kurtardıklarını 6 yılda ise 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

“Tabiat bize bir emanettir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 6 yılda 568 bin 55 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 6 yılda 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 ağacın kesilmesini önledik. 11 bin 934 ton plastik geri dönüştürülerek, 7 Milyon 948 bin 44 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca bin 432 ton metal toplandı. Toplam olarak 6 yılda 47 bin 736 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz ”.

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8