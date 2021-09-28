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Kocasinan Şimşekspor’un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor da, antrenörlüğe Şuayip Ceyhan getirildi.

KAYSERİ 28.09.2021, 09:33
Kocasinan Şimşekspor’un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor da, antrenörlüğe Şuayip Ceyhan getirildi.

2021-2022 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Kocasinan Şimşekspor’da geçtiğimiz günlerde antrenör Mehmet İlhan ile yollar ayrılmıştı. Mehmet İlhan ile yollarını ayıran Sarı-Siyahlılar genç antrenör Şuayip Ceyhan’ı A takımın başına getirdi.

Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan açıklamada, “A takımımızın yeni Teknik Direktörü Şuayip Ceyhan olmuştur. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. Her iki taraf içinde hayırlı olsun” denildi.

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