banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!

Kocasinan, şehir merkezindeki otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi’nde yapımı devam eden 530 araç kapasiteli otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kocasinan ve Kayseri’nin her geçen büyüdüğünü, geliştiğini ve güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, imar planlarının elverdiği ölçüde şehir merkezinde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi.

KAYSERİ 30.11.2021, 14:06
Kocasinan, şehir merkezindeki otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi’nde yapımı devam eden 530 araç kapasiteli otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kocasinan ve Kayseri’nin her geçen büyüdüğünü, geliştiğini ve güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, imar planlarının elverdiği ölçüde şehir merkezinde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Hacı Saki Mahallesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında; kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hacı Saki Mahalle’mizde devam eden çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarını en yakın zamanda tamamlayacağız. Şehir merkezinde otopark ihtiyacının yoğun olduğu bölgemizi, daha konforlu ve daha güzel hale getiriyoruz. Kocasinan’ımız ve şehrimiz, her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu bağlamda araç sayısı artan şehrimizde otopark ihtiyacı da artıyor. İmar planlarının elverdiği ölçüde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz. Özellikle şehir merkezinde daha fazla otopark ihtiyacı oluşmaya başladı. Kocasinan Belediyesi olarak otopark ihtiyacı olan yerlerde programlar yaparak, çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi olan Hacı Saki Mahallesi’nde çalışmalarımız sürüyor. Otopark yapımında sona yaklaştık. Önümüzdeki günlerde altyapı kuruluşları; elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi kurumların çalışmalarını tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarımızı yapacağız. Bölgeyi, daha konforlu ve daha güzel hale getirerek, hemşehrilerimin hizmetine sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmasıyla mahallemiz, geniş ve konforlu otoparka kavuşmuş olacak” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çevresinde incelemelerde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, hastalara acil şifalar diledi. Burada talepleri dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin, çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarıyla daha güzel ve daha konforlu hale geleceğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7