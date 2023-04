Kocasinan, Ramazan Ayı’nda on binlerce vatandaşın gönlüne dokundu

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği Kayseri ve deprem bölgelerindeki iftar programları, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulaması ve çeşitli etkinlikleriyle on binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Mübarek Ramazan Ayı’nın bereketini ve manevi havasını en güzel şekilde Kayseri’de yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızla birlikte daha nice Ramazan aylarına sağlıkla, huzurla ve mutlulukla ulaşabilmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve depremzedelerle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Özellikle Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesindeki kardeş belediye Türkoğlu’nda her gün bin kişiye iftar yemeği ile 16 bin sıcak ekmek dağıtarak, depremzedelerin hem duasını alan hem de gönüllerini fethetti. Ev ziyaretleri ve kimi mahallelerde kurulan metrelerce uzunluktaki sofralarda Başkan Çolakbayrakdar ile iftar açan bölge sakinleri, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Onlara Kocasinan Belediyesi’nin ‘İkram Lokmasından tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan da, hayır ve bereket artar, Allah’ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli organizasyonlar yaptık. Bunlardan biri olan iftar programlarımız; aynı bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin buluştuğu, Ramazan ayının huzurunun en yoğun hissedildiği anlar oldu. Böylelikle Kocasinan’da Ramazan ayının maneviyatına uygun toplumsal kaynaşmaya vesile olduk. Özellikle Kahramanmaraş ve Malatya gibi deprem bölgelerinden şehrimize misafir olarak gelen öğrenciler ve aileleriyle iftar sofralarında bir araya geldik. Kardeş belediye Türkoğlu’nda ise her gün binlerce kişiye iftar yemeği ve 16 bin sıcak ekmek dağıttık ve mobil fırın uygulamamız devam ediyor. Adıyaman’da ise 3 bin kişiye iftar yemeği verdik ve iaşe dağıttık. Bizler, her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Şehrimize misafir olarak gelen depremzede kardeşlerimizin daha huzurlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini de en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman depremzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, “Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olurken, bir yandan da deprem nedeniyle şehrimize misafir olarak gelen kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Kardeşlerimize gerek ‘Sosyal Market’ ile giyim ihtiyacını karşılarken gerekse iaşe noktasında gıdaları ulaştırıyoruz. Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ise Dost Mağaza ile giysi desteği olurken, sosyal yardım kartı ile de iaşe ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 160 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız” diye konuştu.

