‘Kocasinan Okuyor’ Projesinde öğrencilere kitap seti dağıtıldı

Kocasinan Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak yürüttüğü ‘ Kocasinan Okuyor’ projesi kapsamında Kocasinanlı öğrencilere bir haftalık ara tatili kitap okuyarak geçirmeleri için hazırlanan kitap setlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’nin de katıldığı programda ilçe genelinde bulunan 16 ilköğretim okulunda kitap seti dağıtımı yapıldı. Öğrenciler ile sohbet ederek birlikte kitap okuyan Başkan Çolakbayrakdar, içerisinde 8 farklı kitabın bulunduğu setleri öğrencilere dağıttı.

“BAŞKAN AMCAN SANA HEP DESTEK OLACAK”

Başkan Çolakbayrakdar, öğrenciler için kaleme aldığı mektubunda ayda en az bir kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak şu ifadelere yer verdi ;

“Merhabalar, Öncelikle sana selam ve sevgilerimi iletiyorum. Biliyorsun ki insanlar okuyarak bilgi ve fikir sahibi olurlar. Daha sonra ise hayatlarını bu fikir ve bilgiler üzerine inşa ederler. Daha önce kaç kitap okuduğunu bilmiyorum ama senden bir ricam var. Lütfen ayda en az bir kitap oku, yazarın dünyasına gir ve senin için nasıl bir karşılığı olduğunu keşfet.

Bir de okurken kurşun kalemle önemli bulduğun yerlerin altını çizmeni, kitabın etrafına küçük notlar almanı ve aradan zaman geçtikten sonra o kitabı tekrar eline alıp şöyle bir göz gezdirmeni tavsiye ediyorum. Ben öyle yapıyorum ve inan bana bunun keyfi gerçekten çok daha güzel. Sadece kendini değil aynı zamanda çevrendeki tüm değer verdiğin, sevdiğin insanları da bu söylediklerime dahil etmeni çok isterim. Sen yeter ki oku, öğren ve düşün Unutma sen bunları yaptıkça Başkan amcan sana hep destek olacak ve seninle her zaman gurur duyacak Sevgiyle ve bilgiyle kal”

KİTAP OKU, ÖDÜLÜ KAZAN

Bir haftalık ara tatilde Kocasinanlı öğrencilerin tatillerini kitap okuyarak geçirmelerinin hedeflendiği ‘Kocasinan Okuyor’ projesi kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmaya da katılan öğrenciler, laptop, tablet ve bisiklet gibi çeşitli ödüller kazabilecek. Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen ‘ Kocasinan Okuyor’ Projesi ödüllü kitap okuma yarışmasına katılmak isteyen öğrenciler okul idarelerine başvurabilecek.