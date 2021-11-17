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Kocasinan, Kayseri’ye organik tarımı sevdirdi

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ının her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olan ve Erciyesevler ile Yenimahalle’de kurulan yüzde 100 ekolojik pazar’ in 2021 verilerine göre; 161 bin 344 kilo organik ürün satıldığı ve 957 bin 881 TL ciro elde edildiği bilgisi verildi. Organik Pazar’da 45 çiftçinin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri’de tek, Türkiye’ye ise örnek olduğunu vurguladı.

KAYSERİ 17.11.2021, 11:32
Kocasinan, Kayseri’ye organik tarımı sevdirdi

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ının her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olan ve Erciyesevler ile Yenimahalle’de kurulan yüzde 100 ekolojik pazar’ in 2021 verilerine göre; 161 bin 344 kilo organik ürün satıldığı ve 957 bin 881 TL ciro elde edildiği bilgisi verildi. Organik Pazar’da 45 çiftçinin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri’de tek, Türkiye’ye ise örnek olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ının her geçen yıl artan başarısı ile sezonu kapattıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini söyledi.

İnsan odaklı toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler insana hizmet eden belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Organik pazara yaklaşımımız da insan sağlığına verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye’ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra KAYÇEV’de üretmiş olduğumuz organik gübre ile de üreticilerimize ciddi manada destek sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da insan sağlığını ön planda tutan her türlü organizasyonda yer alacağız. Diğer hizmetlerimiz gibi bu tür çalışmalara öncülük edip, ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Gayretimiz, ülkemiz ve şehrimizin içindir” ifadelerine yer verdi.

KAPTAR Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek ise organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek olan ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesinde büyük katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Kocasinan’daki ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ının her geçen yıl artan başarısı ile sezonu kapattıklarını belirten Bekyürek, 2021 verilerine göre; 161 bin 344 kilo organik ürün satıldığını ve 957 bin 881 TL ciro elde edildiğini söyledi. Bekyürek, ayrıca 7 yılda toplam 1 milyon 141 bin 771 kilo taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler, organik ürün satışından 4 milyon 188 bin 43 TL ciro elde ettiklerini ifade etti.

Bekyürek, yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki ürün fiyatlarına dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:

“Görülüyor ki devlet, üretimi; yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler, üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak organik pazarlar üreticiden tüketiciye hale gelirse, organik ürünlerdeki fiyatlar da aşağı çekilebiliyor. Kayseri Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazarı da Türkiye’deki diğer organik pazarlar ile karşılaştırıldığında ürün fiyatları en düşük pazar olma başarısını bu sayede sürdürüyor. Buğday Derneği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimleri işbirliği içinde hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. Yüzde 100 Ekolojik Pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum.”

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