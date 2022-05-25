banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?

Kocasinan imzalı Spor Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Spor Festivali’nin ödül törenine katıldı. Kocasinan’daki liseler arası dart, masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol olmak üzere toplam 5 farklı branşta 92 takım ile 690 öğrencinin katıldığı Spor Festivali’nde derece giren öğrencilere ödüllerini veren Başkan Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KAYSERİ 25.05.2022, 14:16 25.05.2022, 14:23
Kocasinan imzalı Spor Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Argıncık Spor Tesisleri’nde düzenlenen ödül törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı Spor Festivali’nde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupasını veren Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye’nin geleceği gençlerdir. Rabbim, başarılarını daim etsin. Farklı branşlarda dereceye giren gençlerimizi ödüllendiriyoruz. Amacımız, sporun çatısı altında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller yetiştirmektir. Bu yıl, malum süreç nedeniyle kısa zamanda gerçekleştirdik. Gelecek yıl, daha yaygın hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Sizler, güçlenen, büyüyen Kayseri’nin ve Türkiye’nin istikbali olacaksınız. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz. Hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim, öğretim, spora ve sporcuya destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Takımlarına tribünden destek veren öğrenciler ise turnuvanın mimarisi Başkan Çolakbayrakdar’a hitaben ‘En büyük başkan bizim başkan’ şeklinde tezahürat yaptı. Spor Festivali’nde dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi.

FUTBOLDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1. Osman Ulubaş Fen Lisesi

2. Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

VOLEYBOLDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1. Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi

2. Sümer Fen Lisesi

3. Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi

4. Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi

SATRANÇDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1.Sümer Fen Lisesi

2.Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

3. Osman Ulubaş Fen Lisesi

4. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

MASA TENİSİNDE KIZLARDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1.Ahmet Eren Anadolu Lisesi

2.Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

3. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi

MASA TENİSİ’NDE ERKEKLERDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1.Ahmet Eren Anadolu Lisesi

2. Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi

3. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

4. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

DARTTA KIZLARDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1.Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

2.Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi

3.75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi

4. Ahmet Eren Anadolu Lisesi

DARTTA ERKEKLERDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR;

1. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

2. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

3. Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi

4. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık