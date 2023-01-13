Kocasinan Günde 347 Ton Çöp Topluyor

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılında topladığı 126 bin 902 ton çöpün 6 bin 581 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. ‘Çevreci Belediye Kocasinan’ parolasıyla çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda çok titiz davrandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösteriyoruz. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 347 ton çöp toplanmaktadır. Bu yıl toplanan çöplerden 6 bin 581 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti, artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Temizlikte yaygın olarak kullanılan 47 adet modern çöp aracı, 9 adet büyük süpürge aracı, 7 adet doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı, 11 adet cincır, 14 adet şarjlı süpürge ve 9 adet çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde 3 vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor. Bunun dışında 3 adet filo isimdeki kaldırım yıkama aracımızla kaldırım sallamalı çöp kovaları ve yeraltı konteynerlerimizi yıkıyoruz. 3 adet mini araçla Yeni Sanayi ve Mobilya Kent Sitesinde esnafımızdan geri dönüşümlerini işletmelerinden alıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz” diyerek noktaladı.