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Kocasinan gücüne güç kattı

Kocasinan Belediyesi’ne alınan araçların anahtarı düzenlenen tören ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teslim edildi. Kocasinan alınan 27 araç ile birlikte filosuna güç katarak 354 araç ile vatandaşlara hizmet verecek.

KAYSERİ 29.01.2021, 15:42
Kocasinan gücüne güç kattı

Kocasinan Belediyesi’ne alınan araçların anahtarı düzenlenen tören ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teslim edildi. Kocasinan alınan 27 araç ile birlikte filosuna güç katarak 354 araç ile vatandaşlara hizmet verecek.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı ile Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, şehirlerin geleceğinin idarecilerin ufkuna bağlı olduğunu belirterek, Kayseri’deki belediyecilik anlayışında uyum kültürü olduğunu ve bu uyumun şehre olumlu yansıdığını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, Büyükşehir Yasası ile birlik kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında Kocasinan Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Büyükşehir’imizin imkanları da diğer belediyelerimizin imkanları da hepimizin. Sonuçta insanlara insanlığa hizmet ediyoruz ve şükrediyoruz. İnşallah bu anlayış içerisinde daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Elbette pandemi sürecindeyiz ama şöyle bir baktığımda ne ilçe belediyelerimiz ne bizler ne hükümetimiz hiçbir zaman pandem mazeretine sığınmadık. Her zaman daha da iyisini, daha da güzelini, daha da fazlasını yapma yolunda irade gösterdik. Çok şükür hep de bereketi içerisinde oldu. Bunalmadık, daralmadık. Hizmetten hizmete koştuk. 2020 yılını bereketle kapattık. İnşallah 2021’de de aynı şekilde bereketli çalışmalarımızı hep beraber yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşımak hepimizin görevi. Bizleri seven, güvenen, bizlere bu hizmet fırsatını veren, bu yükü yükleyen Kayserimizin güzel insanlarına minnet duyuyoruz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, hayatın doğumdan ölüme kadar her alanında belediye hizmetlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kayseri gibi marka olmuş bir şehirde belediye başkanlığı yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çünkü bu şehirde belediye başkanlığı yapan büyüklerimiz hizmet kalitesinde çıtayı yukarılara taşıdı dolayısıyla vatandaşın da beklentisi yükseldi.” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarından bahseden Başkan Çolakbayrakdar, 2020 yılında 825 konutu hayata geçirdiklerini belirtti. Diğer çalışmalara da kısaca değinen Başkan Çolakbayrakdar şu bilgileri verdi; ‘’68 mahallede 38 cadde, 112 sokakta 130 ton asfalt kullanarak yol yaptık. Diğer taraftan 28 mahallemizde 81 noktada 120bin metrekare parke ile vatandaşlarımıza hizmet ürettik. Park bahçelerde, kırsal hizmetlerde, imarda, kentsel tasarımda peş peşe söyleyebileceğimiz daha onlarca başlık altında onlarca noktada vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz. En önemli konulardan biri de sosyal belediyecilik. Pandemiyle birlikte geçmiş olduğumuz süreçte 38 bin yuvaya dost elimizi uzatarak devletin şefkat elini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Pandemi sürecinde dezenfekte çalışmalarını da hassasiyetle gerçekleştirdik. Biz vatandaşlarımızın helal oylarıyla gelmiş olduğumuz noktada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü tutarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunu, Kayseri’de Belediye Başkanları, Ankara’da bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte el ele yapıyoruz. Bu gün geldiğimiz noktada yaklaşık onüçbuçuk milyon lira değerindeki 27 aracı bir kalemde alabilen bir belediye olarak hizmete devam ediyoruz. Bu araçlar tüm mahallelerimizde, kiminde kırsal hizmetlerde, kiminde fen işlerinde, kiminde kentsel tasarımda, kiminde park bahçede ve temizlikte çalışacak. Bu vesileyle bir kez daha hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum.”

Konuşmaların ardından 27 aracın anahtarı temsili olarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teslim edildi.
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