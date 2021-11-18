banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Kocasinan, Gök Gözlem Evi ile gözü daha yükseklerde

Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi için Ankara’da teleskop örneklerini inceledi. İç tefrişat çalışmalarıyla Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıyı kültürel miras olarak kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

KAYSERİ 18.11.2021, 12:43
Kocasinan, Gök Gözlem Evi ile gözü daha yükseklerde

Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi için Ankara’da teleskop örneklerini inceledi. İç tefrişat çalışmalarıyla Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıyı kültürel miras olarak kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü’nün eşsiz şehir manzarasıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kültürel miraslarımızı koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek “Yapımı 1241- 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ettik ve iç tefrişat çalışmalarının tamamlanmasıyla günümüze kazandıracağız ve bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Tarihi yapıyla ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çalışmanın ayrıca Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.

HIDIRELLEZ KÖŞKÜ

13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez’i Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda; hol, mescit, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı, kesme taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi’nin restore çalışmalarını tamamladığı yapı, en yakın zamanda Gök Gözlem Evi olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6