Kocasinan, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde dönüşümle örnek olacak

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü ve 7’den 70’e herkesin mutlu olduğu Kentsel Dönüşüm Projeleri büyük bir hızla devam ederken bir yandan da yeni konutların temelleri atılıyor. Dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 5 Kasım Cumartesi günü saat 12.30’da Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kayserilileri törene davet etti.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesinin de kentsel dönüşümle beraber bir cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, değme çatma evlerde yaşarken dönüşümle modern konutlara kavuşan hak sahipleriyle duygusal anlar yaşadıklarını belirterek; “Kentsel dönüşüm yaptığımız her mahallemizde hayatlara tanık olduk, hemşerilerimizin gönlüne dokunduk” dedi. “Kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en geniş şekilde başarı ile hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan sınırları içerisinde yenilenmesi gereken mahallerimizi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeniliyoruz. Dönüşümle yapılması gereken çevre düzenlemesi, parklar ve yeşil alanlar gibi sosyal yaşam alanlarını eşzamanlı olarak yapıyoruz. Özellikle dönüşümde vatandaşlarımızın duası tarif edilemez. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın duasını alabilmek içindir. Hemşerilerimizin taleplerine cevap verebilmek için her alanda çalışıyoruz. Bu bölgede de hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz”.

Kentsel dönüşümle Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 5 Kasım Cumartesi günü saat 12.30’da Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma törenini gerçekleştireceğiz. 7 Kasım Pazartesi Günü Uğurevler ile 9 Kasım Çarşamba Günü ise Argıncık bölgesinde kentsel dönüşüm konutlarının temellerini atacağız. Bundan sonra da yeni konutların yapımıyla devam edecek ve biten konutların da anahtar teslimlerini yapacağız. Bütün hedefimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır. Tüm hemşerilerimi törenimize davet ediyorum. Şimdiden Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocasinan hem de Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.