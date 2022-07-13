Kocasinan, en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile rekora koşuyor

Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 2021 yılında 5 milyon TL tasarruf sağlayan Kocasinan Belediyesi, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürerek, yeni rekorlara koşuyor. Daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli ve milli asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerle ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mevsim itibariyle ilçenin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar oluşturuyoruz. Bunları yaparken de 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip, teknolojik donanımıyla dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan plent ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.