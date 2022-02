Kocasinan, daha iyi hizmet için araç filosunu güçlendiriyor

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 37 yeni araç ekleyecek. Kocasinan’ın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek ve ilçeyi modern bir dünya şehri vizyonuna taşımak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim işimiz; milletten aldığımız emaneti, yine millet için en iyi şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz. Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesiyiz. Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız sayesinde Kocasinan, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldi. Daha güzel Kocasinan için mahallelerimizde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle yeni bir şehir kuruyoruz. Bu çerçevede hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı olması için araç filomuzu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Hizmet araçlarımızın birkaç tanesi kendi hizmet araçlarımızın yenilenmesi içindir. Özellikle 6x4 ve 4x2 kamyonlarda tuz serme aparatı olacak ve kış şartlarında da kullanacağız. Yeni alacağımız araçların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ için ‘Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için her alanda yatırımları ve projeleri artırarak, çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Şubat ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karara göre 5 adet çöp kamyonu, 5 adet kamyon (4x2), 5 adet kamyon (6x4), 4 adet minibüs (16+1), 3 adet yandan camlı panelvan, 3 adet çekici, 3 adet grayder, 2 adet semi trailer, 1 adet fikografik minibüs (10,5 m soğutuculu), 1 adet damper, 1 adet beko loder, 1 adet mikro yükleyici, 1 adet çift kabin kamyonet, 1 adet tek kabin kamyonet ve 1 adet yol süpürme aracı olmak üzere toplam 37 yeni araç ile filosunu güçlendirecek.