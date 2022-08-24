Kocasinan Belediyesi’nin dağıttığı fideler ürün verdi

Kocasinan Belediyesi tarafından organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla dağıtılan domates fideleri ürünlerini verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın bizzat dağıttığı domates fidelerini alarak bağ evlerinde, balkonlarında ve hobi bahçelerinde yetiştiren vatandaşlar, elde ettikleri ürünlerin bir kısmını sofrada tüketirken bir kısmını ise geleneksel yöntemlerle salça yaptı.

Yeni ve farklı projelerle tarım ürünlerinin yetiştirilmesine destek olan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına dağıttığı organik domates fidelerinin ürünlerini verdiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı üretim ve tüketimin önemine değinerek, “Vatandaşlarımıza dağıttığımız organik domates fideleri ürünlerini veriyor. Yüzde yüz doğal fidelerden yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını korumak adına oldukça değerli. Kayseri’de yöresel adıyla ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumlardan elde edilen domates fidelerini alanlar, buradan elde ettikleri tohumluk çekirdeklerle gelecek yıllarda bu ürünlerin devamını sağlayabiliyorlar. Çünkü bu fidelerden elde edilen tohumlar çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Fideleri yetiştiren vatandaşlarımız, lezzetli, doğal kokulu ve bereketli domatesler elde ettiler. Vatandaşlarımız domatesleri, hem günlük tüketimde kullanıyor, hem de kışlık hazırlıklar çerçevesinde salça yapıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Böylelikle organik ürünlere olan ilgiyi daha da artırmış olduk. Bu vesile ile yoğun emek gerektiren bu uğraşıyı günümüze kadar taşıyan vatandaşlarımıza hazırladıkları ürünleri Rabbim ağız tadıyla yemeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Gelecek yıl da bu tür sağlıklı ve organik ürünlerin yetiştirilmesi ve tüketilmesine yönelik teşviklere devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Vatandaşlar ise, domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.