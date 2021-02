Kocasinan Belediyesi’nden esnafa 1 milyon 430 TL’lik destek

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kiracısından toplamda 1 Milyon 430 TL kira bedeli borcunu silecek ve 2021 yılında ise kira artışı yansıtmayacak. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de örnek teşkil eden çalışmalar yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın ve esnafın yanlarında olduklarını vurgulayarak, “İnşallah bu günleri, birlik ve dayanışma içerisinde aşacağız.” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemin 1’inci maddesini oluşturan esnaflara kira bedeli konusunda desteğin oy birliği ile kabul edildiğini dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyor ve imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz önce insan diyen bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet yaşasın, diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi pandeminin görüldüğünden bu yana yaklaşık bir yıldır gerek dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmalarıyla gerekse sosyal belediyelik çalışmalarıyla her alanda vatandaşın ve esnafın yanında yer aldık. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik. Özellikle pandemi sürecinde sosyal yardımları daha da artırdık. Biz biliyoruz ki bugünlerin insanlar arasındaki dayanışma duygusunun ön plana çıktığı en önemli günlerdir. Bugünler destek olma, paylaşma ve daha fazla birbirimize sahip çıkma günüdür. Ülke olarak birçok badirenin dayanışma ruhuyla ve el ele vererek üstesinden geldik. Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle göz dolduran Kocasinan Belediyesi, Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci gündem maddesinde yer alan koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller ile ilgili karar oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre; 19/06/2020-28/02/2021 (bu tarih dahil) sosyal tesisler ve oto pazarı, kahvehane, kafeterya, çay ocakları yeme içme mekanları gibi esnaf grupları genel olarak kapalı olduğu için bu döneme isabet eden ve alınması gereken bedellerden %90 oranında indirim uygulayacak.

Ayrıca 19/06/2020-28/02/2021(bu tarih dahil) taksi durakları işgaliye bedellerinden alınan ücretler için %30 oranında indirim yapılacak. 19/06/2020-28/02/2021 (bu tarih dahil) pazarcı esnafı grubundan hafta sonu açılmayan pazar yerlerinden olan Argıncık, Erkilet Mehmet Akif, Gazi Osman ve Zümrüt Mahallesi ile sınırlı olmak üzere bu esnaflar için bu döneme ait bedellerin hiç alınmayacak.

Özellikle esnaf grupları dışında kalan çeşitli nitelikteki emlakçılar, fatura tahsilat merkezi, berber, tuhafiye, pastane, dondurmacı, bakkal, kasap, tüp bayisi, bisiklet tamircisi, hırdavatçı, nalbur, telefoncu, kırtasiyeci, kebapçı, sanayide yer alan büfe yerleri, emniyet müdürlüğü yanında bulunan sigortacı esnaf grupları vb. belediyeye ait işyerlerinden alınması gereken bedellerden sözleşme tarihlerine göre; 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında kira artışı uygulanmayacak.

Böylelikle oy birliği ile alınan karar ile Kocasinan Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara büyük kolaylıklar sağlamış oldu.