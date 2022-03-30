Kocasinan Belediyesi’nde 16 adet taşınmaz ihale ile satıldı

Kocasinan Belediyesi, 16 adet villa arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 14 Milyon 395 bin TL gelir elde etti. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi.

Belediye Meclis salonunda encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 11 adet villa arsası ile Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 5 adet villa arsası olmak üzere toplam 16 taşınmaz satışa sunuldu. “Hayırlı olsun” dilekleriyle ihalenin açılışını yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zamanpazarlıklar yaşandı. İhalede konuşan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 14 Milyon 395 bin TL gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne ait Erkilet Generalemir Mahallesi’ndeki 497 ada 17 parsele ait villa arsasının satışı ise iki hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.