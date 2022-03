Kocasinan Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Kocasinan’ın kadim büyüklerini evlerinde ziyaret etti. Onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi gönüllü kursiyerlerin örmüş olduğu şal, patik ve el emeği ürünleri hediye ederek, “Büyüklerimiz, bizim her zaman dua kapımızdır” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Turgutreis Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşında yalnız yaşayan Miyase Arslan’ı ziyaret etti. Miyase Teyzeyle yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını iletti. Miyase Teyze ise Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a dualar etti. Herhangi bir ihtiyacının olup, olmadığı sorarak her konuda yanlarında olacaklarını vurgulayan Fatma Çolakbayrakdar, “Eşim Ahmet Bey ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Dua kapımız olan değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı. Ziyarette Fatma Çolakbayrakdar, Miyase Teyzeye Kocasinan Akademi gönüllü kursiyerlerin örmüş olduğu şalı ve el emeği göz nuru ürünleri hediye etti.

Fatma Çolakbayrakdar, ardından Sümer Mahallesi’nde 83 yaşında yalnız yaşayan Necmiye Ayhan’a misafir oldu. Yaşlıların ziyaret edip, gönüllerini almanın önemine değinen Fatma Çolakbayrakdar, “Geçmişimiz ile bugün arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Dua kapılarımız olan sizlere eşimin selamlarını getirdim. Yaşlılarımıza huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öperek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu. Hatırlanmanın ve yalnız olmadığını bilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Necmiye Teyze ise ziyaretinden dolayı Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Fatma Çolakbayrakdar’ın bir sonraki ziyaret adresi Yenidoğan Mahallesindeki Melek Gümüş teyzenin evi oldu. Sağlık problemleri yaşayan ve kimsesi olmayan 66 yaşındaki Melek Teyze ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Fatma Çolakbayrakdar, sonrasında ise Ziyagökalp Mahallesi’nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Dursun Özdemir’e ziyaret gerçekleştirdi. Dursun Teyzenin gülen yüzü ve nezaketi ile karşılanan Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sizlerin daha huzurlu ve daha mutlu olmanız için her zaman yanınızdayız” dedi. Fatma Çolakbayrakdar, son olarak Yavuzlar Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Halime Nar’a misafir oldu. İstek ve taleplerini ifade eden Halime Teyze, Fatma Çolakbayrakdar’ın kendilerini ziyaret etmesinden memnun olduklarını belirterek, “Rabbim devletimize ziyan vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun. Her konuda yanımızdasınız” dedi. Fatma Çolakbayrakdar’ın sıcakkanlılığından etkilenen Halime Teyze, gençliğinin fotoğraflarını göstererek, eskiye duyduğu özlemi ifade etti.

Tüm ev ziyaretlerinde Kocasinan Akademi gönüllü kursiyerlerin örmüş olduğu şal, yelek ve patik gibi el emeği ürünleri büyüklere hediye eden Fatma Çolakbayrakdar, onların hayır duasını aldı.