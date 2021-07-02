Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor

Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm açık alanları kapsamlı bir şekilde ilaçlıyor.

Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemiyle birlikte ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile açık alanlarda ilaçlama çalışması sürdüren ekipler, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor. Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uygulayan Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırarak, huzur dolu bir ortam sağlıyor.

Kocasinan Belediyesi, yapılan çalışmalarla gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedefliyor.