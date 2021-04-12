Kocasinan Belediyesi Ramazan ayına hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle ilgili bir açıklama yaparak, Kayserililerin Ramazan’ı daha sağlıklı ve daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını duyurdu.

Yaşama güzellik, gönüllere zenginlik veren, toplumsal hayata huzur iklimi getiren mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hizmetlerin daha özel bir anlam taşıdığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayı denince 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan ayında, hayır ve bereket artar, Allah’ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli ve değerli hizmetler gerçekleştireceğiz. Şimdiden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımları artırarak devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Vatandaşların huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da bulunan cami ve mescitler sürekli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Ramazan ayı öncesinde ekiplerimiz Kocasinan’da bulunan bütün ibadethanelerin temizliğini tamamladı. Ayrıca mezarlıklarda temizleme çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.