Kocasinan Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verdi

Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de önem veren Kocasinan Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik ‘İnsan İlişkileri ve İletişim ile Kurum Kültürü ve Aidiyeti’ eğitimi verildi. Düzenlenen programlar ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Eğitimler sayesinde şehre daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz” dedi.

Belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin farklı günlerde personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Klinik Psikolog İzzet Özer tarafından katılımcılara ‘İnsan İlişkileri ve İletişim ile Kurum Kültürü ve Aidiyeti’ hakkında bilgiler verildi.