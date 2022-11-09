Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Erkilet Ertuğrulgazi ve Uğurevler Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma töreninin ardından bu sefer de Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni projelerle tarihe geçecek adımlar attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık ’da da kapı aralandı, ışık göründü. Çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdüreceğiz. Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Argıncık Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel yenileme çalışmasının bölgenin çehresini değiştireceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme konutlarının temellerini atıyoruz. Şükür Allah’a her hafta olduğu gibi yoğun bir bereketli hafta geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm, Kocasinan için en önemli gündem maddelerinden birisidir. İhtiyaç olan tüm mahallerde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. 11 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Oruçreis Mahallemizi Bakanlığımız yürütürken Sahabiye Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyemiz yürütmektedir. Kocasinan Belediyesi ise 9 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürütmektedir. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan Argıncık bölgemizde ise yılmadan, kararlıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer mahallelerimizde yaptığımız gibi Argıncık Mahallemizde ise belediye şirketimizle bir fiil çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arkadaşlarımız şehir dışına gidip, bugünkü konut için Denizli’de anlaşma imzaladılar. İkinci binamızın ise sözleşmesini tamamladık ve 2023 yılının ilk ayında temellerini atacağız. Bu şekilde belediye şirketimizle belediye imkanlarımızı yürüterek, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve evlatlarımız için daha nitelikli yaşam alanları ve mahalleler inşa ediyoruz. Daha güzel bir Kocasinan’ı vatandaşlarımıza sunmak için gayret ediyoruz. İnşallah Kocasinan’ımızı daha güzel yarınlara hazırlayacağız. Şu ana kadar devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde Yunusemre Mahallemizde 336 konut, Ziyagökalp bölgesinde 718 konut, Uğurevler de 147 konut, Ahievran da 144 konut, Seyranı Mahallesi’nde 840 konut tamamlanmış, toplamda 2 bin 185 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 245 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 3 bin 430 adet konutu kentsel dönüşümle tamamlamışız ve bir kısmı ise devam ediyor. Sadece konut yapmıyoruz, insanların hayatlarına dokunuyoruz. Kentsel Dönüşüm çerçevesinde kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İlçemiz sınırları içerisinde imarsız yapılaşması olan, yenilenmeye ihtiyacı olan her mahallemiz zaman içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile yenilenip değiştirmek için yoğun bir çabamız var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan’da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirterek, “Yatırımdan yatırıma koşan şehrimizde durmadan çalışıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaları, özellikle kentsel dönüşümde birlikte hareket ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Argıncık Mahallesi’ne gelmişken Alsancak Mahallesi’ne de müjde vermek istiyorum. Alsancak Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın bize olan güveniyle işler hızlı yürüyor. Hem inşaat mühendisi hem de kentsel dönüşüm mimari olan başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Göreve başladığım gün, Kocasinan Belediyemiz açılışına katıldık ve o günden beri açılıştan açılışa katılıyoruz. Vatandaşlarımızın duasını alan başkanımız durmadan çalışıyor” diyerek, konutların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel yenilemenin ilk temelleri atıldı.