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Kocasinan Belediyesi kendi asfalt malzemesini üretecek

Üreten ve tasarruf eden belediye Kocasinan, çevre dostu özelliğiyle ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentine kendi asfalt malzemesini üretmesi için Agrega Üretim Tesisini kuruyor. Altyapı ve ulaşım yatırımlarına imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle hedeflerinin Kocasinan’ın her bir köşesinin yollarını altyapısıyla birlikte yenileyip, asfalt sermek olduğunu söyledi.

KAYSERİ 09.03.2021, 12:49
Kocasinan Belediyesi kendi asfalt malzemesini üretecek

Üreten ve tasarruf eden belediye Kocasinan, çevre dostu özelliğiyle ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentine kendi asfalt malzemesini üretmesi için Agrega Üretim Tesisini kuruyor. Altyapı ve ulaşım yatırımlarına imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle hedeflerinin Kocasinan’ın her bir köşesinin yollarını altyapısıyla birlikte yenileyip, asfalt sermek olduğunu söyledi.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Asfalt Plenti’ ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunduklarını vurguladı. “Asfalt sezonuyla ‘Yeni Kocasinan’da yeni yollar yaparak ve altyapısıyla birlikte yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getireceğiz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çekerek; “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 4 yıl önce 200 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Böylelikle yollarımızı daha konforlu ve sağlıklı hale getiriyoruz. Asfalt şantiyesi içerisinde asfalt plenti tesisi ve üniteleri, idari bina ve asfalt için kullanılan 10 adet hangar, yol yapımında kullanılan alttemel, temel ve mıcır stok alanları bulunmaktadır. Teknolojik sistemli green plent serisi ‘Asfalt Plenti’, çevreyle dost ve ağır hizmetlere dayanıklı özelliğiyle çevreye en ufak zarar vermeden kaliteli hizmetler veriyoruz. Çevre ve insan zararının bulunmaması nedeniyle taş mastik asfalt uygulamasını kullanıyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Bu yıl ise hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğimiz Agrega Üretim Tesisini kuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyecek olan tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi sağlayacak. Amacımız Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır.” diyerek noktaladı.

Yaptığı yatırımlarla ‘Kendi kendine yetebilen’ tesisleriyle dikkat çeken Kocasinan, Talas İlçesi Kuruköprü Mahallesi’nde 200 bin metrekare alana Agrega Üretim Tesisini kuruyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile asfalt plentinin teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimini gerçekleştirecek.
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